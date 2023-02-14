Фото: kremlin.ru

Обозреватель Эндрю Наполитано в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Владимир Путин выступает единственным сдерживающим фактором начала третьей мировой войны.

Наполитано напомнил, что Путин не угрожал президенту США Джо Байдену, в то время как американские чиновники, например сенатор Линдси Грэм, публично просили направить спецотряд для организации убийства российского президента.

"Вот и ответьте, какая сторона более рациональна, а какая – деструктивна? Ответ прост и очевиден", – заявил Грэм.

По словам обозревателя, реальные действия Путина противоречат "общепринятому нарративу о его безрассудстве и безумии". При этом существуют веские доказательства того, что США вели последовательную политику провокаций на Украине.

Ранее лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что действия Евросоюза и президента Украины Владимира Зеленского могут привести к началу третьей мировой войны.



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