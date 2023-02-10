Медведев предположил, что Байден может начать третью мировую войну по рассеянности

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Американский лидер Джо Байден из-за своей рассеянности может начать третью мировую войну, однако даже этот факт не является помехой для повторного баллотирования в президенты США. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик назвал Байдена стариком и указал, что президент постоянно путает названия, имена, даты и теряется в собственном офисе. Медведев также помнил, что у американского лидера нашли в гараже секретные документы.

Кроме того, зампред СБ указал на то, что Байден обвинил Россию в экономических проблемах США.

"Безусловно, прогрессирующая деменция не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США", – заключил Медведев.

Ранее доктор Валерий Новоселов заявил, что у президента Штатов есть все признаки деменции.

По мнению специалиста, одним из явных симптомов когнитивных нарушений является ухудшение памяти. Новоселов напомнил о том, как Байден уже несколько раз путался в событиях, именах и географических названиях во время своих выступлений.

Например, американский лидер пытался дать слово конгрессменше, погибшей в автокатастрофе, и сказал, что в США 54 штата, а их всего 50.

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