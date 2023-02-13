Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не боится ядерной войны. Свою позицию он объяснил в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Ну смотрите, если меня спросить, у меня 14 детей, у меня 8 сыновей, и чтобы они приняли то, что они предлагают, я готов, чтобы была ядерная война и чтобы мы все погибли", – высказался он.

Глава Чечни подчеркнул, что его "ни капли" не пугает перспектива ядерной войны. Его больше волнует то, что Россия может потерять.

Однако Кадыров выразил уверенность в том, что РФ одержит победу. Она покажет Западу, что всегда была сильным государством. Лидер республики объяснил, что он спокоен, поскольку Владимир Путин, по его мнению, ведет правильную и безошибочную политику.

Ранее Кадыров заявил, что готов провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один. Он подчеркнул, что заставил бы его сделать то, что нужно. Глава Чечни уверен, что поставил бы Зеленского на свое место.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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