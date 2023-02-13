Кадыров сообщил о покушении на командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Покушение было совершено на командира отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. О происшествии рассказал лидер Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном телеграм-канале.

"Друзья, наш дорогой брат, Герой России, помощник главы ЧР, командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен", – говорится в публикации.

Кадыров отметил, что в настоящее время жизни и здоровью Алаудинова ничего не угрожает. Однако он находится в больнице.

Выяснилось, что командир получил конверт, который был пропитан отравляющим веществом. Он понял это и оперативно принял меры: промыл нос и руки. Своим подчиненным Алаудинов поручил сделать то же самое. Позднее отравленные поступили в медсанбат, однако уже сейчас они идут на поправку.

Ранее российские специальные службы задержали в Запорожской области группу преступников, которые имеют отношение к убийствам представителей властей Бердянска. Они планировали совершить покушение на замглавы военно-гражданской администрации города Павла Ищука.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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