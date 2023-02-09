Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника СБУ Прозорова

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Российским спецслужбам удалось предотвратить покушение на бывшего сотрудника украинской Службы безопасности Василия Прозорова.

"Средствами объективного контроля задокументировано, что в ноябре 2022 года членами ДРГ от ГУР МО Украины получено задание на совершение теракта в отношении жителя Бердянска Прозорова – экс-сотрудника СБУ", – передает РИА Новости сообщение спецслужб РФ.

В 2019 году он провел пресс-конференцию в Москве, на которой рассказал о деятельности СБУ в период с 2014 по 2018 год.

У диверсантов, которые планировали покушение, был схрон. О нем стало известно в процессе допроса. В тайнике были найдены:

самодельное взрывное устройство мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами;

три боеприпаса ВОГ;

две гранаты Ф1;

одна граната РГО.

Ранее ФСБ предотвратила теракт, готовившийся сторонником националистов по заданию спецслужб Украины в одном из регионов Северного Кавказа.

Сторонником националистической идеологии был гражданин России. Свое преступление террористического характера он планировал по заданию украинских спецслужб. При обыске в доме задержанного нашли и изъяли готовое к применению оружие. По данным спецслужб, злоумышленник готовил теракт против полицейских.

Украинские спецслужбы готовят очередную провокацию против РФ в Краматорске – МО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!