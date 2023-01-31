На Украине признали ответственность за попытки совершения терактов в России

Фото: телеграм-канал Readovka

На территории РФ работают украинские агенты, которым поручено устраивать диверсии, подтвердил начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Об этом пишет The Washington Post.

Он заявил, что террористы будут продолжать свою деятельность, "пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена".

Кроме того, Буданов рассказал, что украинская сторона предпринимает попытки вербовки граждан РФ.

Ранее ФСБ предотвратила теракт, готовившийся сторонником националистов по заданию спецслужб Украины в одном из регионов Северного Кавказа.

Сторонником националистической идеологии был гражданин России. Свое преступление террористического характера он планировал по заданию украинских спецслужб.

При обыске в доме задержанного нашли и изъяли готовое к применению оружие. По данным спецслужб, злоумышленник готовил теракт против полицейских.

Военные РФ обнаружили тайник украинских диверсантов на территории ЛНР

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