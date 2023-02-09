Спецслужбы заявили о раскрытии убийств семьи Бойко

Фото: телеграм-канал "Бердянск. Официально"

Спецслужбы раскрыли убийства заммэра Бердянска Олега Бойко и его жены, замначальника ГИБДД Александра Колесникова и покушение на коменданта города Артема Бардина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя спецслужб.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Запорожской области сотрудниками силовых структур установлены исполнители и соучастники убийства заместителя начальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на убийство коменданта Бердянска полковника Артема Бардина, а также первого заместителя главы Бердянска Павла Ищука", – сказал представитель спецслужб.

По его словам, все исполнители и соучастники являются жителями Бердянска. Он также заявил, что все задержанные дают показания.

Он подчеркнул, что при подготовке убийств супругов Бойко принимала участие территориальная избирательная комиссия по подготовке к референдуму о вступлении в состав Российской Федерации. Также комиссия причастна ко взрыву штаба гумпомощи политической партии "Единая Россия" в Бердянске.

В сентября 2022 года был взорван автомобиль коменданта Бардина, после чего его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Позже поступила информация, что мужчина погиб в больнице от ран.

В августе 2022 года при взрыве самодельного устройства погиб Колесников. Его доставили в больницу с осколочными ранениями, однако спасти мужчину не удалось.

16 сентября были убиты супруги Бойко. Трагедия произошла в бердянском микрорайоне Колония. Мужчину и женщину расстреляли неизвестные.

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