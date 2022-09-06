Власти Запорожья назвали причастных к покушению на коменданта Бердянска

Фото: телеграм-канал "Zvezdanews"
Причастными к покушению на коменданта Бердянска Запорожской области Артема Бардина являются члены украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.
"За совершением теракта и покушением на коменданта Бердянска стоят террористы режима Зеленского", – заявил Рогов.
Он добавил, что в настоящее время участники группировки разыскиваются.
Ранее Рогов заявил о взрыве, который произошел в центральной части города. По его словам, в результате происшествия был взорван автомобиль Бардина.
Позже стало известно, что комендант Бердянска пострадал в результате взрыва. Его госпитализировали в тяжелом состоянии для оказания дальнейшей медицинской помощи.
По словам Рогова в результате взрыва также были повреждены 3 гражданских машины. В момент происшествия в автомобилях никого не было, добавил он.
После этого районе Слободка Бердянска прогремел второй взрыв, сообщил Рогов. На место происшествия выехали пожарные, информация о пострадавших уточнялась.
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