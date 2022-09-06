В Бердянске прозвучал второй взрыв за день – власти

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

В Бердянске Запорожской области прозвучал второй взрыв за день. Об этом написал член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

"В Бердянске прозвучал еще один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные", – сообщил Рогов.

По его словам, обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого Рогов сообщал о взрыве, который произошел в центральной части Бердянска. Он отмечал, что взрыв мог прогреметь вблизи администрации города.

В результате происшествия был взорван автомобиль, который принадлежал коменданту Бердянска Артему Бардину. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, сообщалось о еще 3 поврежденных гражданских автомобилях в результате взрыва. По данным пресс-службы местной администрации, в транспортных средствах никто не находился.

