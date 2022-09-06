Комендант Бердянска был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва

Фото: телеграм-канал "Mash на Донбассе"

Комендант Бердянска Запорожской области Артем Бардин был госпитализирован в результате взрыва. Он доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"Был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. В результате подрыва комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В пресс-службе добавили, что в результате взрыва также были повреждены еще три гражданских автомобиля. Уточняется, что в момент взрыва в машинах никто не находился.

Ранее член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве, который произошел в центральной части города. Уточнялось, что взрыв мог произойти вблизи здания администрации Бердянска.

Рогов добавил, что после взрыва началась перестрелка. Тогда сообщалось минимум об одном пострадавшем.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

