Рогов сообщил о взрыве в центральной части Бердянска

Фото: телеграм-канал "Mash на Донбассе"

В центральной части Бердянска прозвучал взрыв, сообщил член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительным данным, ЧП произошло недалеко от здания администрации.

Как рассказал Рогов позднее в эфире "Соловьев Live", в Бердянске был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города.

"И потом была перестрелка – как минимум один человек пострадавший, сейчас он в больнице с ранениями", – уточнил главного совета администрации Запорожской области.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

