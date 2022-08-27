ВСУ обстреляли центр Донецка

В субботу утром украинские военные обстреляли центр Донецка. Воронки от взрывов образовались в районе отеля Park Inn. Стекла вылетели и в одном из жилых домов, повреждения получили три автомобиля.

Обстреляли сегодня и Петровский район Донецка, там пострадали два мирных жителя. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

