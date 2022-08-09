В Совфеде прокомментировали вывод объектов РФ из-под инспекции по ДСНВ

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Инспекции военных объектов в рамках Договора о сокращении и стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между РФ и США, от проведения которых отказалась Москва, утратили смысл в нынешних условиях, заявил член Совфеда Владимир Джабаров. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"А что инспектировать? Мы не можем, чтобы была "улица с односторонним движением". Они к нам спокойно въезжают, инспектируют все объекты, которые оговорены дополнительными соглашениями, а мы попасть в Америку практически не можем", – сказал он.

Джабаров напомнил, что в настоящее время между Россией и западными странами не осуществляются прямые авиаперелеты, а также существует множество проблем с выдачей виз.

"Вся Европа для нас закрыта. Мы туда попасть не можем, а они через Европу спокойно въезжают к нам. Поэтому мы не можем воспользоваться правом на инспекцию", – пояснил сенатор.

По словам парламентария, тем не менее Россия не отказалась от проведения инспекций раз и навсегда, а только приостановила данный процесс.

"Мы готовы вернуться к прежним договоренностям, но при условии, если американцы снизят визовое напряжение", – добавил Джабаров.

Ранее Россия информировала США, что временно выводит из-под инспекции по Договору о СНВ свои объекты, которые принадлежат инспекциям.

В МИД РФ подчеркнули, что это изъятие распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы. Такие решения, отметили в ведомстве, могут проводиться в исключительных случаях.

До этого заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты хотели бы начать переговоры с Россией по замене договора о СНВ, который истекает в 2026 году. При этом она подчеркнула, что конкретных сроков относительно возобновления диалога в этой области нет.