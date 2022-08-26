ВСУ оставили позиции в Новомихайловке и Дибровном – Минобороны РФ

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Военнослужащие двух бригад ВСУ оставили свои позиции в ДНР и Харьковской области из-за больших потерь. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады войск Украины в Новомихайловке ДНР и 93-й механизированной бригады в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий", – сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили эшелон с 200 украинскими резервистами на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.

До этого стало известно, что самоходные артиллерийские установки "Малка" нанесли удар по украинским позициям. Уточнялось, что это работа боевых расчетов Западного военного округа. Они выдвигаются в заданный квадрат, разворачиваются и через несколько минут запускают залпы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

