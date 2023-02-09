Спецслужбы РФ предотвратили покушение на замглавы ВГА Бердянска

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Российские специальные службы задержали в Запорожской области группу преступников, которые имеют отношение к убийствам представителей властей Бердянска. Об этом сообщает ТАСС.

По информации спецслужб, данная группа планировала совершить покушение на замглавы военно-гражданской администрации города Павла Ищука.

До этого в Херсонской области задержали участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, которые хотели организовать теракт в отношении сотрудников военно-гражданской администрации региона.

По данным спецслужб, в общей сложности были выявлены и задержаны девять украинских граждан.

Помимо этого, специалисты разминировали автомобиль, с помощью которого боевики планировали совершить покушение на сотрудников ВГА. Отмечалось, что у фигурантов обнаружили свыше 5 килограммов пластида, три готовых к применению самодельных взрывных устройства и гранаты.

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