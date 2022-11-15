В Запорожье задержали двух жителей по подозрению в диверсионной деятельности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Запорожской области правоохранители задержали двух местных жителей, подозреваемых в осуществлении диверсионной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУВД.

"В ходе реализации оперативной информации оперативники <...> задержали двух жителей Бердянска. <...> Установлено, что задержанные проходили службу в запрещённых в России организациях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в квартире задержанных силовики обнаружили и изъяли 1,5 килограмма пластита, два детонатора, корпус гранаты Ф-1 и запал. Кроме того, изъято оборудование, на котором хранится информация о причастности подозреваемых к диверсионной деятельности. В настоящее время проводится проверка.

Ранее в Херсонской области задержали девять участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт против сотрудников военно-гражданской администрации региона. Также был обезврежен заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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