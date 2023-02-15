В США заявили о перехвате российских самолетов в зоне ПВО Аляски

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Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило о перехвате четырех самолетов, принадлежащих РФ, которые якобы вторглись в опознавательную зону ПВО Аляски. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте командования.

Как отмечается, российские самолеты – бомбардировщики Ту-95МС и истребители Су-35 – не заходили в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады, они оставались в международном воздушном пространстве.

В командовании добавили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски не рассматриваются как угроза или провокация, они носят относительно регулярный характер. Также командование подчеркнуло, что полеты самолетов из РФ около Аляски никак не связаны с недавними операциями американской армии по обнаружению неопознанных летательных аппаратов над США и Канадой.

Ранее Белый дом признал, что три неопознанных воздушных объекта, которые были сбиты в воздушном пространстве Соединенных Штатов, потенциально не представляли никакой угрозы. К такому выводу администрация президента США пришла после получения новых данных американских разведывательных служб.

Предполагается, что воздушные объекты могли быть связаны с коммерческой или исследовательской сферами.

До этого в США также сообщили об отсутствии данных о причастности сбитых НЛО к разведывательным аппаратам.

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