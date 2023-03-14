Военный эксперт объяснил, зачем бомбардировщик США пролетал возле российской границы

Фото: AP Photo/Boris Grdanoski

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с радио КП оценил сообщения о том, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress, который может нести ядерное оружие, пролетел в 200 километрах от Санкт-Петербурга.

По его словам, самолет находился над Балтийским морем, над территорией стран НАТО.

"В нейтральном воздушном пространстве этот самолет может летать сколько хочет, так же как и наши бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 летают в нейтральном воздушном пространстве. В-52 может нести к цели и крылатые ракеты, и бомбы, в том числе ядерные, и у него достаточно мощный фюзеляж", – объяснил он.

По словам Литовкина, бомбардировщик является крепким, за 70 лет у него не менялся фюзеляж. Вашингтон задействует B-52 после подавления системы ПВО, добавил собеседник радиостанции.

Он напомнил, что самолет активно участвовал во всех войнах, которые проводились американскими силами в последние десятилетия.

"И до сих пор США используют этот бомбардировщик, чтобы продемонстрировать силу какому-либо государству, летая возле его границ. Правда, не пересекая воздушного пространства этого государства", – заключил военный эксперт.

До этого СМИ сообщали, что бомбардировщик B-52H Stratofortress совершил маневры у границ России и отработал пуск ракет по территории страны. Самолет с позывным NOBLE61 вылетел из Польши и совершил пролет над Прибалтикой, а затем выполнил боевой разворот в районе острова Гогланд, который находится в 200 километрах от Санкт-Петербурга.

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