Шойгу заявил, что ВС РФ увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам

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Вооруженные силы России в разы нарастили интенсивность ударов по военным объектам Украины, которые связанны с терактами в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.

По его словам, также были приняты меры по повышению защиты гражданской инфраструктуры страны.

"С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря", – уточнил министр.

Глава ведомства добавил, что Киев сконцентрировался на терактах в России из-за неудачного контрнаступления.

Также Шойгу отметил, что украинская армия потеряла 20 824 военнослужащих и 2 227 единиц различного вооружения за июль.

В свою очередь, российские войска в рамках спецоперации на Украине продолжают активные действия на всех участках фронта, указал министр. По его словам, ВС РФ успешно подавляют вражеские силы и не дают им продвинуться вперед.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении за сутки.

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