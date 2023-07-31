Украина потеряла 20 824 военнослужащих за июль – Шойгу

Фото: ТАСС/EDUARD KORNIYENKO

Украинская армия потеряла 20 824 военнослужащих и 2 227 единиц различного вооружения за июль. Об этом рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека и 2 227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard", – передает ТАСС его слова.

Кроме того, как отметил глава оборонного ведомства, противник лишился 50 самоходных артиллерийских установок западного производства, 40 американских артиллерийских систем М777 и 11 американских боевых машин пехоты Bradley.

В свою очередь, российские войска в рамках спецоперации на Украине продолжают активные действия на всех участках фронта, отметил Шойгу. По его словам, ВС РФ успешно подавляют вражеские силы и не дают им продвинуться вперед.

Министр отметил, что Киев направляет дополнительные ресурсы на штурм позиций армии РФ. Однако оборона высокого уровня, правильное ведение огня и профессионализм военнослужащих России не позволяют противнику добиться успеха.

Шойгу также сообщил, что российской армии удалось освободить от украинских боевиков Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении, а также Молчановку – на купянском. Министр уточнил, что в ходе боевых действий отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк, 238-я артиллерийская бригада, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полк.

Ранее стало известно, что расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил опорный пункт украинской армии на краснолиманском направлении.

До этого в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении за сутки.

Армейская авиация, артиллерия, тяжелые огнеметные системы "Западной" группировки войск поразили подразделения украинских сил в районе Масютовки, Тимковки, Табаевки, Ольшаны и Кисловки Харьковской области.



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