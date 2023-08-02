В медпункты поступает колоссальное число раненных в ходе контрнаступления бойцов ВСУ – СМИ

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В медицинские пункты, созданные украинскими военными недалеко от линии фронта, поступает колоссальное число раненных в ходе контрнаступления бойцов ВСУ. Об этом сообщает The New York Times.

Журналисты, посетившие несколько пунктов, выяснили, что один из них размещается на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Из-за большого количества раненых украинских солдат пост работает круглосуточно два месяца.

В материале издания указывается, что в медпунктах есть доступ к стабильному водоснабжению. Там же применяют систему разветвленной медицинской эвакуации, цель которой заключается в том, чтобы оказать первую помощь военным за 25 минут. Медики помогают бойцам справиться с болевым шоком, предотвратить кровопотерю, а затем направляют на операции в больницы.

При этом, как отмечает газета, медики, работающие в зоне СВО, не всегда способны оказать первую помощь военным. Иногда раненых украинских солдат не могут эвакуировать из-за интенсивных обстрелов.

Ранее экс-советник ЦРУ Джим Рикардс заявил, что западное "чудо-оружие" не помогло ВСУ добиться успехов в зоне СВО. По его словам, все средства вооружений ликвидируют российские военные. Помимо этого, украинские войска несут большие потери живой силы, добавил Рикардс.



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