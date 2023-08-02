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Западное оружие используется для атак на Россию, несмотря на обещания, данные Киевом Вашингтону, сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Asia Times.

Автор материала утверждает, что Украина использует боеприпасы, поставленные странами НАТО для атак на Россию. Это при том, что Пентагон при передаче вооружения требовал, чтобы оружие США не применялось на российской территории.

Обозреватель назвал ложью обещания Киева о том, что ВСУ будут использовать вооружение только для отражения атак. По его словам, кассетные боеприпасы Украина использует в боях почти каждый день.

Ранее издание New York Times, ссылаясь на представителей Пентагона, сообщило, что ВСУ начали главную фазу контрнаступления, определив направление и начав переброску сил для удара. По данным издания, украинское командование передало США, что основной прорыв пройдет в южной части Запорожской области.

До этого президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска были остановлены и отброшены на всех направлениях. Российский лидер добавил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева ВС РФ даже удалось перейти в свое наступление.