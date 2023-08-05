Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные освободили населенный пункт Новоселовское на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны.

"На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики", — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, при наступлении на широком фронте штурмовые отряды улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и и Першотравневое Харьковской области.

В начале недели министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские военные освободили железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, а также села Ковалеву и Сергеевку на Краснолиманском направлении.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер выразил уверенность, что РФ без усилий возьмет Харьков при необходимости. Он отметил, что ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков.

Министр обороны Сергей Шойгу вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военным группировки "Центр" в зоне проведения спецоперации на Украине.