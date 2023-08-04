Экс-разведчик США выразил уверенность, что РФ без усилий возьмет Харьков при необходимости

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Армия России при необходимости сможет без особых усилий освободить Харьков. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

"ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков", – отметил Риттер.

При этом, по словам эксперта, президент России Владимир Путин не стремится к захвату городов, а, напротив, проводит политику по освобождению территорий в соответствии с целями спецоперации.

Риттер выразил уверенность, что западные страны начинают признавать новые территориальные реалии, которые возникнут по окончании СВО.

Ранее Риттер заявил, что контрнаступление Украины не убедило страны НАТО принять Киев в ряды Альянса. По его словам, смысл контрнаступления ВСУ был в том, чтобы показать, что Украина достойна поддержки со стороны НАТО. Однако они не получили ожидаемой отдачи.

Экс-разведчик из США Скотт Риттер прилетел в Грозный