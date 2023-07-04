Путин выразил уверенность в победе России

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Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе российской стороны. Об этом он сообщил в ходе встречи с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Заместитель председателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан в финальной части своей речи подчеркнул, что уверен в победе РФ. В ответ президент указал, что в этом нет сомнений.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что западным государствам не удастся победить Россию в конфликте на Украине, ведь, считает он, для россиян он носит экзистенциальный характер.

По его словам, несмотря на то, что Киев получает вооружение от Запада, он все равно уступает Москве, так как та готова "платить любую цену за сохранение своей нации". Вместе с этим он отметил, что жители западных государств не готовы идти на такие жертвы ради того, чтобы "причинить боль" России.

Минобороны сообщило, что ВС РФ постепенно оттесняют украинских бойцов дальше от Артемовска