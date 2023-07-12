Экс-разведчик США заявил, что контрнаступление ВСУ не убедило НАТО принять Украину

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Отказ Североатлантического альянса принять в свой состав Украину по итогам саммита в Вильнюсе приведет к деморализации украинской армии. Таким мнением поделился отставной разведчик США Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

Так, по его словам, смысл контрнаступления ВСУ был в том, чтобы показать, что Украина достойна поддержки со стороны НАТО. Однако они не получили ожидаемой отдачи.

Тем не менее, отметил Риттер, власти Киева сами выбрали тот путь, который на сегодня привел украинскую армию к большому количеству жертв. Так, поставленная Западом техника оказалась уничтожена, а украинские силы почти полностью разгромлены, заключил экс-разведчик.

Саммит НАТО проходит 11–12 июля в Вильнюсе. В ходе него генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что военный блок должен обеспечить победу Киева, поскольку в противном случае нельзя будет говорить о каких-либо гарантиях безопасности или вступлении Украины в НАТО.

Вместе с тем в Госдепе США заявили, что на данный момент Североатлантический альянс не готов принять Украину, поскольку это означает начало конфликта между США и Россией.

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