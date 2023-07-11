Госдеп США исключил скорое вступление Украины в НАТО из-за возможного конфликта с РФ

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В данный момент НАТО не готово принять Украину, поскольку это означает начало конфликта между США и Россией, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.

"Это было бы неправильно принимать Украину, пока она в состоянии войны, что означало бы, что США были бы в состоянии войны с Россией – президент Джо Байден ясно дал понять, что этого не произойдет при его руководстве", – сказал Миллер на брифинге.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал обеспечить победу Киева. По его словам, в противном случае планы о вступлении Украины в НАТО, а также гарантии безопасности будет невозможно реализовать.

Кроме того, генсек Альянса сообщил об обещании стран НАТО пригласить Украину в организацию после выполнения Киевом необходимых для процедуры условий.

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