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Правительство украинского президента Владимира Зеленского будет устранено в результате денацификации Украины после победы России. Об этом заявил разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

По его словам, российская сторона больше не может доверять киевским властям в поддержке мирного соглашения. В связи с этим после победы в конфликте РФ проведет демилитаризацию и денацификацию Украины.

При этом Зеленский и другие представители украинской власти не смогут ничего сделать, чтобы разрешить эту ситуацию. Риттер отметил, что киевские власти зашли слишком далеко и совершили слишком много зверств.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция закончилась бы через несколько дней, если бы Соединенные Штаты и их вассалы прекратили поставки оружия на Украину.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе российской стороны.