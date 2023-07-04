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Итальянский генерал Фабио Мини призвал президента Украины Владимира Зеленского вернуться к своим обещаниям про Донбасс и Украину, которые тот дал в 2019 году. Об этом военнослужащий заявил в своей статье для Il Fatto Quotidiano.

Речь идет об обещаниях украинского лидера прекратить конфликт в Донбассе, выстроить разговор с русскими, а также обеспечить украинский нейтралитет.

Однако, по словам Мини, тогда командиры ВСУ предупредили Зеленского, что разговор с русскими в Донбассе будет расцениваться как государственная измена, в связи с чем тот передумал выполнять свои обещания.

Итальянский генерал также возмутился, что западные страны не беспокоила судьба населения Украины, когда киевские власти развязали против него войну.

На сегодня на фоне разгрома армейских подразделений украинских войск парадоксальным образом открывается путь к демилитаризации страны, добавил Мини.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов начать переговоры с Москвой после того, как Вооруженные силы Украины выйдут на границы 1991 года.

До этого экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что США давят на Украину, заставляя продолжать военные действия, хотя контрнаступление не получается. Он также добавил, что у Киева отсутствуют шансы на вступление в НАТО.