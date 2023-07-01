Экс-советник Пентагона заявил, что США давят на Украину для продолжения конфликта

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США давят на Украину, заставляя продолжать военные действия, хотя контрнаступление не получается, у Киева также отсутствуют шансы на вступление в НАТО, считает бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, ее цитирует ТАСС.

"Когда он (президент России Владимир Путин. – Прим. ред.) встретился с людьми для переговоров, он увидел, что у них нет желания достичь согласия из-за Вашингтона, Вашингтон там главный, и он не хочет соглашения", – отметил Макгрегор.

Он также оценил контрнаступление ВСУ как провальное с самого начала.

"Украинцы фактически потратили все, что у них было, они сейчас говорят о последнем контрнаступлении, и я не знаю, как они собираются это делать. Что бы они не делали, это не удастся, у них нет шанса прорваться через российскую оборону", – сказал Макгрегор в ходе программы, которая была опубликована на его YouTube-канале.

Ранее эксперт Ивашов заявил, что Зеленский рекламирует себя перед саммитом НАТО. До этого Зеленский в интервью испанскому телеканалу RTVE заявил, что Украина хочет продемонстрировать результаты на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе. Позже в интервью испанскому изданию Mundo украинский лидер сказал, что помощи от партнеров Украины не хватает, если бы у Киева была артиллерия, которую он запросил, то все шло бы намного быстрее.