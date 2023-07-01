Зеленский выдвинул условие для переговоров с РФ

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Киев будет готов начать переговоры с Москвой после того, как Вооруженные силы Украины выйдут на границы 1991 года. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

"Это границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым", – сообщил он.

Ранее диппредставитель России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ готова к мирным переговорам с Украиной, но она не откажется от своих условий. Вместе с этим посол добавил, что российская сторона не потерпит дискриминацию, которая является нарушением Всеобщей декларации прав человека.

В ноябре прошлого года Зеленский перечислил условия для начала переговоров с Россией: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится.

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