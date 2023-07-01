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Украина лишается суверенитета, отказываясь от собственной истории, культуры и религии. Значительную роль в этом сыграл президент страны Владимир Зеленский, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. Зеленский в этих вопросах нанес Украине непоправимый ущерб", – написал он в своем телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что сначала киевский режим сделал нацистских преступников своими героями, затем запретил русский язык, на котором говорит большая часть страны, а теперь преследует каноническую Украинскую православную церковь и переносит религиозные праздники, "наплевав на чувства верующих".

Кроме того, сегодня, отмечает Володин, на Украине постепенно разрушают институт семьи. К этому ведет пропаганда ЛГБТ, празднование так называемого месяца прайда.

Все это, уверен председатель ГД, уже привело не только к утрате суверенитета, но и к другим проблемам. Так, по итогам прошлого года ВВП страны упал почти на 30%, а численность населения сократилась на 23%.

"Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности", – подытожил Володин.

Ранее экс-президент США Барак Обава в интервью телеканалу CNN заявил, что Украина 2014-го года была другой страной и в то время большинство жителей Крыма действительно хотели присоединения к России. Он напомнил, что тогда сторонники России были даже в Верховной раде.

