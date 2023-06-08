Медведев предложил странам НАТО спросить у своих граждан, хотят ли они конфликта с РФ

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что странам – членам Североатлантического альянса стоит поинтересоваться у своих граждан о том, хотят ли они конфликта с Россией. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он напомнил о словах бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена. Он говорил, что Альянс может отправить на территорию Украины свои войска.

"Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam (персонифицированный образ США. – Прим. ред.)? Его ведь это тоже затронет", – написал Медведев.

Ранее Расмуссен сообщал, что НАТО может ввести свои войска на Украину в том случае, если страны, входящие в состав Альянса, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите.

До этого действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что если Украина не сможет одержать победу в конфликте с РФ, то обсуждение ее членства в Альянсе больше не будет иметь смысла.



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