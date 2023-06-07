Столтенберг заявил о бессмысленности обсуждения членства Украины в НАТО после ее поражения

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Если Украина не сможет одержать победу в конфликте с РФ, то обсуждение ее членства в Североатлантическом альянсе не будет иметь смысла, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.

"Самое важное сегодня – обеспечить, что Владимир Путин не выиграет <...> и что Украина сохранится как суверенное государство, поскольку в противном случае, если Украина не будет иметь возможности существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство вообще", – сказал он на форуме в Брюсселе.

В данном случае НАТО следует продемонстрировать свое единство в поддержке Киева, подчеркнул Столтенберг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна не попадет в НАТО до завершения украинского конфликта. По его словам, вступление Украины в Альянс стало бы лучшей гарантией безопасности, но украинская сторона не хочет втягивать в конфликт другие страны.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле, должен предоставить новые гарантии безопасности для Украины.



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