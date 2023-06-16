Медведев заявил, что конфликт на Украине будет перманентным

Фото: kremlin.ru

Конфликт для "нацистской" Украины будет перманентным, написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так политик прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что двери Альянса остаются открытыми для Украины.

Он повторил, что Украина в НАТО не нужна России.

"Следовательно, для нацистской Украины конфликт будет перманентным. А новый политический режим в Киеве, если он вообще будет существовать, в НАТО точно не попросится", – подчеркнул политик.

Ранее Медведев заявил, что НАТО и Украина как часть Альянса не нужны России.

До этого Столтенберг сказал, что если Украина не сможет одержать победу в конфликте с РФ, то обсуждение ее членства в Североатлантическом альянсе бессмысленно. Так как в случае проигрыша Украина не будет независимым суверенным демократическим государством.

При этом украинский президент Владимир Зеленский объяснил, что страна не попадет в НАТО до завершения украинского конфликта, так как Киев не хочет втягивать Альянс в конфликт с Россией.

США анонсировали поставки оружия Украине более чем на 2 млрд долларов