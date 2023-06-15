Медведев заявил, что Украина – член НАТО не нужна РФ

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

НАТО и Украина как часть Альянса не нужны России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет "Интерфакс".

Так он прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности вступления Украины в Альянс по завершении боевых действий.

"Спокойствия пока не предвидится. Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал по приему Украины в НАТО после завершения военных действий. Что тут можно сказать? Нам НАТО и, соответственно, Украина в НАТО не нужны", – подчеркнул Медведев.

Ранее Столтенберг сказал, что если Украина не сможет одержать победу в конфликте с РФ, то обсуждение ее членства в Североатлантическом альянсе бессмысленно. Так как в случае проигрыша Украина не будет независимым суверенным демократическим государством.

До этого лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не попадет в НАТО до завершения украинского конфликта. По его словам, вступление Украины в Альянс стало бы лучшей гарантией безопасности, но украинская сторона не хочет втягивать в конфликт другие страны.

Генеральный секретарь НАТО сообщил об истощении запасов оружия