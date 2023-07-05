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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому поставили задачу наступать любой ценой, невзирая на большие потери украинской армии. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, Зеленский хочет выполнить эту задачу, но не сможет. Так, считает Соскин, если ВСУ задействуют свои главные силы в сражениях, то все боеспособные подразделения, оставшиеся в украинской армии, будут уничтожены.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления в зоне спецоперации на четырех направлениях. Все атаки были отражены российскими военнослужащими.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев по приказу Запада требует от командиров ВСУ продолжать контрнаступление, несмотря на высокие потери.

Эксперты рассказали о начале второй волны наступления ВСУ