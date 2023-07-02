Рогов сообщил, что ВСУ готовятся ко второму этапу контрнаступления в Запорожской области

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Украинские войска в ближайшие дни попытаются провести еще одну попытку масштабного наступления в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Враг готов уже ко второму этапу полномасштабного наступления. Оно может начаться со дня на день, в любой момент", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Рогова, украинские силы пытаются запутать разведку ВС РФ и скрыть основные силы, постоянно проводя маневрирование и переброску войск вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте.

Он считает, что ВСУ могут сосредоточить главный удар для попытки прорыва российского фронта на любом из участков от Васильевского направления до Времевского выступа.

Рогов уточнил, что в последние четыре недели украинские силы провели максимальное количество разведок боем и вариантов наступления для изучения реакции и взаимодействия подразделений российских сил.

ВСУ также регулярно обстреливают тылы ВС РФ, пытаясь поразить инфраструктурные объекты, чтобы нарушить логистику российских сил, резюмировал Рогов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью испанскому телеканалу RTVE заявил, что Украина хочет продемонстрировать результаты на поле боя до саммита НАТО. Данный саммит пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.



ВСУ пытаются наступать на донецком, краснолиманском, южнодонецком и купянском направлениях