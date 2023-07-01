Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ сегодня предприняли попытку контрнаступления возле села Берховка Бахмутского района Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил РИА Новости источник в командовании группировки войск Юг.

За сутки противник бросил в атаку свыше 300 военных при поддержке шести танков и десяти боевых бронированных машин от 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщил источник.

"Силами подразделений ВДВ противника удалось остановить в серой зоне. В течении дня наносилось огневое поражение авиацией и артиллерией Южной группировки войск. Было ликвидировано более 200 украинских военных, пять танков, восемь БМП и более десяти беспилотных летательных аппаратов типа Валькирия и Лелека-100 ", – уточнил собеседник агентства.

Ранее эксперт Ивашов заявил, что Зеленский рекламирует себя перед саммитом НАТО. До этого Зеленский в интервью испанскому телеканалу RTVE заявил, что Украина хочет продемонстрировать результаты в конфликте до саммита НАТО в Вильнюсе. Позже в интервью испанскому изданию Mundo украинский лидер сказал, что помощи от партнеров Украины не хватает, если бы у Киева была артиллерия, которую он запросил, то все шло бы намного быстрее.