Экс-советник Кучмы заявил, что против Зеленского на Украине выстраивается внутренний фронт

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Против президента Украины Владимира Зеленского выстраивается внутренний фронт. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Против Зеленского выстраивается внутренний фронт, поскольку он уже всем надоел", – цитирует его РИА Новости.

Соскин заявил, что число недовольных некомпетентностью действующего президента и провалами украинской армии становится все больше. Он предположил, что в борьбе за власть Зеленский может вступить в открытую конфронтацию с мэром Киева Виталием Кличко.

До этого Соскин сообщил о скрытой гражданской войне на Украине из-за массовой мобилизации. Он заявил, что украинским мужчинам не дают право выбора, а заставляют вступать в ряды ВСУ при при пособничестве президента США Джо Байдена и лидеров Евросоюза.

