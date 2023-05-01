Экс-советник Кучмы заявил, что Запад сдал Киев, отказавшись принять его в НАТО и ЕС

Фото: depositphotos/Yarygin

Страны Запада "сдали" Украину, не приняв ее в Евросоюз и в НАТО. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Союзнички Украину "сдали" по полной программе. Уже в НАТО не берут, в ЕС не берут. Чего церемониться с ними?", – сказал он.

Соскин также заявил, что "уже летом все это закончится". По его мнению, у Украины уже не осталось денег.

"Денег нет, а нет денег – значит, нельзя будет пенсии выплатить. Надо 4-5 миллиардов в месяц. А где их взять?", – задается вопросом экс-советник.

Ранее Соскин сообщил, что по его мнению, Польша готовится к прямой конфронтации с Россией. Он подчеркнул, что Варшава приобретает оружие и увеличивает свою армию, а власти страны ведут провокационную политику в отношении дипмиссии РФ.

До этого экс-советник Кучмы заявил, что ВСУ не смогут наступать из-за нехватки ракет и оружия. По мнению Соскина, о неготовности Украины к наступлению говорят разведки многих стран.