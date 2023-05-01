01 мая, 23:14Политика
Экс-советник Кучмы заявил, что Запад сдал Киев, отказавшись принять его в НАТО и ЕС
Фото: depositphotos/Yarygin
Страны Запада "сдали" Украину, не приняв ее в Евросоюз и в НАТО. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Союзнички Украину "сдали" по полной программе. Уже в НАТО не берут, в ЕС не берут. Чего церемониться с ними?", – сказал он.
Соскин также заявил, что "уже летом все это закончится". По его мнению, у Украины уже не осталось денег.
"Денег нет, а нет денег – значит, нельзя будет пенсии выплатить. Надо 4-5 миллиардов в месяц. А где их взять?", – задается вопросом экс-советник.
Ранее Соскин сообщил, что по его мнению, Польша готовится к прямой конфронтации с Россией. Он подчеркнул, что Варшава приобретает оружие и увеличивает свою армию, а власти страны ведут провокационную политику в отношении дипмиссии РФ.
До этого экс-советник Кучмы заявил, что ВСУ не смогут наступать из-за нехватки ракет и оружия. По мнению Соскина, о неготовности Украины к наступлению говорят разведки многих стран.
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