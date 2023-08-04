Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Министру были представлены доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба. Шойгу выразил благодарность командованию и личному составу группировки за успешные наступательные действия на краснолиманском направлении.

Он также подчеркнул важность нанесения эффективного упреждающего поражения украинским войскам.

"Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих", – отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, командующий группировкой продемонстрировал министру одну из захваченных единиц бронетехники, в частности, шведскую боевую машину пехоты CV-90.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, что ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску и ведут бои за ближайшие населенные пункты – Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. По его словам, они являются ключевыми для возможности атаковать сам Артемовск.

До этого группировка войск "Центр" сорвала пять атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Также в ЛНР в ходе ведения активной обороны подразделения ВС РФ захватили семь опорных пунктов украинских сил при поддержке авиации и артиллерии.

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