Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки "Запад" уничтожили роту военнослужащих Украины в ходе наступательных действий на купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

"В ходе наступательных действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника и овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины", – приводит его слова РИА Новости.

Зыбинский заявил, что ВСУ пытались провести четыре контратаки, которые были отражены. Украинские силы также потеряли до взвода пехоты при попытке атак в районе Новоселовского.

Военнослужащие группировки ликвидировали два артиллерийских орудия ВСУ в районе Купянска, также в районе населенного пункта Дорошевка артиллерийская установка украинских сил была уничтожена расчетом баранжирующего боеприпаса "Ланцет", резюмировал Зыбинский.

До этого в Минобороны отчитались об освобождении населенного пункта Новоселовское на купянском направлении. Помимо этого, при наступлении на широком фронте штурмовые отряды улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и и Першотравневое Харьковской области.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что общие потери ВСУ с начала контрнаступления в течение июня–июля составили более 43 тысяч военнослужащих. Кроме того, за это время российские войска уничтожили свыше 4,9 тысяч единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов и 1 831 танк.



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