ВС РФ заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Штурмовые отряды группировки "Запад" заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, информация опубликована в телеграм-канале ведомства.

"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области", – говорится в сообщении.

По его информации, войска РФ при помощи активной обороны с успехом отразили девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.

О наступлении российской армии на харьковском направлении после неудач ВСУ при атаках на запорожском направлении сообщалось в СМИ в ночь на 8 августа. Отмечалось, что ВСУ сместили фокус внимания на юг и восток республики, что позволило российским силам нарастить интенсивность атак на северо-восточном направлении.

В Минобороны РФ 7 августа заявляли, что Вооруженные силы РФ улучшили положение по переднему краю в районах Ольшаны и Першотравневого на купянском направлении. Военным удалось продвинуться на 11 километров по фронту и более чем на 3 километра в глубину обороны вражеских войск за три дня.

Российские военные продвинулись на 3 км на купянском направлении