Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ улучшили положение по переднему краю в районах Ольшаны и Першотравневого на купянском направлении. Министерство обороны РФ рассказало об успехах российской армии в рамках спецоперации на Украине, опубликовав ежедневную сводку в своем официальном телеграм-канале.

"Штурмовыми отрядами Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области", – говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что ВС РФ удалось продвинуться на 11 километров по фронту и более чем на 3 километра в глубину обороны вражеских войск за три дня.

Кроме того, российская армия отразила 12 атак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад украинских войск в районах Синьковки Харьковской области, а также рядом с населенными пунктами Новоселовское и Стельмаховка в ЛНР.

Ранее истребители Су-34 поразили пункты дислокации двух бригад украинской армии в районах населенных пунктов Серебрянка и Ивановское. Кроме того, штурмовики Су-25 нанесли урон живой силе противника на соледаро-артемовском, лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях. Также был уничтожен склад украинских боеприпасов рядом с населенными пунктами Спорное и Белогоровка.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что общие потери ВСУ с начала контрнаступления в течение июня–июля составили более 43 тысяч военнослужащих. За это время российские войска уничтожили свыше 4,9 тысяч единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов и 1 831 танк.



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