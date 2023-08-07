16:39Политика
ВС РФ улучшили положение по переднему краю в районе Ольшаны и Першотравневого
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы РФ улучшили положение по переднему краю в районах Ольшаны и Першотравневого на купянском направлении. Министерство обороны РФ рассказало об успехах российской армии в рамках спецоперации на Украине, опубликовав ежедневную сводку в своем официальном телеграм-канале.
"Штурмовыми отрядами Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области", – говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что ВС РФ удалось продвинуться на 11 километров по фронту и более чем на 3 километра в глубину обороны вражеских войск за три дня.
Кроме того, российская армия отразила 12 атак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад украинских войск в районах Синьковки Харьковской области, а также рядом с населенными пунктами Новоселовское и Стельмаховка в ЛНР.
Ранее истребители Су-34 поразили пункты дислокации двух бригад украинской армии в районах населенных пунктов Серебрянка и Ивановское. Кроме того, штурмовики Су-25 нанесли урон живой силе противника на соледаро-артемовском, лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях. Также был уничтожен склад украинских боеприпасов рядом с населенными пунктами Спорное и Белогоровка.
В российском оборонном ведомстве сообщили, что общие потери ВСУ с начала контрнаступления в течение июня–июля составили более 43 тысяч военнослужащих. За это время российские войска уничтожили свыше 4,9 тысяч единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов и 1 831 танк.
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