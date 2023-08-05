Три штурмовые группы ВСУ уничтожены западнее Орехова в Запорожской области

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Российские войска уничтожили три штурмовые группы Вооруженных сил Украины западнее Орехова в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что штурмовая группа ВСУ попытались атаковать позиции ВС России в районе Работино. В это же время воздушная разведка РФ обнаружила сосредоточение групп противника западнее Орехова.

Все группы уничтожили. Оставшиеся украинские солдаты отошли в северном направлении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контрнаступление ВСУ, заявил, что оно пошло не по плану. По его словам, украинские военные находятся в тяжелом положении, а киевские власти впустую тратят многомиллиардную помощь НАТО.

Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска были остановлены и отброшены на всех направлениях. Российский лидер добавил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева ВС РФ даже удалось перейти в свое наступление.

В целом, по словам Путина, оперативная обстановка на фронте не изменилась. Президент объяснил это выводом украинских штурмовых подразделений на восстановление из-за больших потерь ВСУ.



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