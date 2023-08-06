Су-34 разгромили пункты дислокации двух бригад ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские истребители Су-34 поразили пункты дислокации двух бригад украинской армии. Об успехах в рамках спецоперации на Украине рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Авиацией Южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка и 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ивановское", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, штурмовики Су-25 нанесли урон живой силе противника на соледаро-артемовском, лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях. Также был уничтожен склад украинских боеприпасов рядом с населенными пунктами Спорное и Белогоровка.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, что ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску и ведут бои за ближайшие населенные пункты – Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. По его словам, они являются ключевыми для возможности атаковать сам Артемовск. Он уточнил, что Клещеевка находится под контролем российских сил, однако ВСУ заняли часть высот в районе населенного пункта.

До этого группировка войск "Центр" сорвала пять атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Также в ЛНР в ходе ведения активной обороны подразделения ВС РФ захватили семь опорных пунктов украинских сил при поддержке авиации и артиллерии.



ВС РФ отразили атаки ВСУ у трех населенных пунктов на донецком направлении