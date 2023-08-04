Российские военнослужащие разгромили более взвода пехоты на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие захватили опорные пункты ВСУ и разгромили более взвода пехоты на купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе наступательных действий штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе урочища Маньковка", – приводит его слова ТАСС.

Зыбинский также сообщил, что расчет группы спецназа группировки уничтожил украинскую реактивную систему залпового огня "Град" дроном-камикадзе "Ланцет". Средствами ПВО группировки был сбит беспилотник ВСУ "Фурия", продолжил начальник пресс-центра.

Кроме того, истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удары по передовому пункту управления ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка, резюмировал Зыбинский.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, что ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску и ведут бои за ближайшие населенные пункты – Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. По его словам, они являются ключевыми для возможности атаковать сам Артемовск. Он уточнил, что Клещеевка находится под контролем российских сил, однако ВСУ заняли часть высот в районе населенного пункта.

До этого сообщалось, что группировка войск "Центр" сорвала пять атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Также в ЛНР в ходе ведения активной обороны подразделения ВС РФ захватили семь опорных пунктов украинских сил при поддержке авиации и артиллерии.



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