Россия начала наступление в Харьковской области после неудач ВСУ на Запорожье – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России начала наступление на харьковском направлении после неудач ВСУ при атаках на запорожском направлении. Об этом сообщает газета The Guardian.

Согласно данным издания, ВСУ сместили фокус внимания на юг и восток республики, что и позволило российским силам нарастить интенсивность атак на северо-восточном направлении.

Газета отмечает, что ВС РФ сумели освободить несколько населенных пунктов в Харьковской области.

До этого в Минобороны отчитались об освобождении населенного пункта Новоселовское на купянском направлении. Помимо этого, при наступлении на широком фронте штурмовые отряды улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и и Першотравневое Харьковской области.

Также в Минобороны сообщили о разгроме роты ВСУ на купянском направлении.



Российские военные продвинулись на 3 км на купянском направлении