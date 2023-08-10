В Донецке заявили, что ВС России готовы к полноценному наступлению

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России готовы к наступлению в ДНР, однако активная оборона на данный момент выгоднее, пишет РИА Новости со ссылкой на советника врио главы региона Яна Гагина.

По его словам, гибель личного состава при оборонительных действиях составляет один к пяти.

"Учитывая нашу эшелонированную оборону, наши силы и средства, которые задействованы там, обученность наших военнослужащих – потому что даже наши мобилизованные прошли достаточно хорошую подготовку, несколько месяцев занимались военной учебой, – и мы готовы и к наступлению, и к обороне", – заявил Гагин.

Советник Дениса Пушилина добавил, что тактика командиров РФ помогает ликвидации сил противника. Гагин уточнил, что российская армия выполняет свою задачу и при выдаче приказа пойдет в наступление.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что российская сторона перехватила инициативу на фронте после неудавшегося контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он поделился, что украинские силы продолжают попытки продвинуться, но не могут приблизиться даже к первой основной линии обороны армии РФ.

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